ترامب يحذر: في حال اغتيالي سيتم محو تلك الدولة وتدميرها

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد.



Advertisement وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية"، معلناً إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.

ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة الجمهورية، مؤكدا أنه "يرغب في إقامة علاقات جيدة مع الجميع".



وتابع خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض في أثناء توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا... سنرى إن كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. قد يكون ذلك ممكنًا وقد لا يكون ممكنًا".

وحذر ترامب من أنه إذا حاولت إيران أو أي دولة أخرى القضاء عليه فإن تلك الدولة ستواجه الدمار الكامل. وأضاف ترامب أنه إذا حدث هذا لزعيم أو شخص قريب من القيادة، فإنه سيؤدي إلى اختفاء الدولة التي تفعل ذلك بشكل كامل، بما في ذلك إيران.



وأكد ترامب أنه لا يخيفه أي تهديد، مضيفا أن الجيش الأميركي "يراقب وينتظر" ليرى كيف يتطور الوضع. (سبوتنيك)