"أبعدوا أيديكم عن أموالنا"... احتجاجات تطالب بإبعاد ماسك عن الحكومة الأميركية

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شهد محيط وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن مظاهرات احتجاجية طالب المشاركون فيها "بمنع استيلاء إيلون ماسك على السلطة" في البلاد.حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أبعدوا أيديكم عن أموالنا" و"لم ينتخب أحد إيلون".ويخشى المحتجون أن تؤثر القرارات "الاقتصادية" لإيلون ماسك على ضمانهم الاجتماعي، خاصة بعد أن وعد بإلغاء المنح الحكومية بمئات الملايين من الدولارات.وجاءت هذه الاحتجاجات عقب منح ماسك الوصول إلى وزارة الخزانة، كما أعلن رسميا، لأغراض استطلاعية في الوقت الحالي.وتتحمل وزارة الخزانة الاميركية مسؤولية تخصيص تريليونات الدولارات، بما في ذلك المنح والمدفوعات الاجتماعية. (روسيا اليوم)