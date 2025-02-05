Advertisement

عربي-دولي

"يثير القلق".. مسؤولان عربيان يعلقان على تصريح ترامب بشأن غزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 01:35
A-
A+
Doc-P-1315978-638743418599985100.jpg
Doc-P-1315978-638743418599985100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف مسؤولان عربيان تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سيطرة واشنطن على قطاع غزة بأنه "يصعب فهمه". 

وفي تصريحات لشبكة CNN الأميركية، أشار المسؤولان اللذان لم تكشف الشبكة عن هويتهما، إلى أن التصريح "يحتاج إلى مزيد من التوضيح والفهم". وأعرب أحدهما عن شعوره بالحيرة والقلق، بينما عبر عن تشاؤمه بشأن التصريح.
Advertisement

وأوضح مسؤول دبلوماسي أن هذا التصريح قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة للخطر، مشبهاً إياه بما قاله ترامب في وقت سابق عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة وشراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك. وأضاف الدبلوماسي قائلاً: "من المهم أن نفهم التأثير العميق لمثل هذه المقترحات على حياة الشعب الفلسطيني وكرامته، وكذلك على استقرار منطقة الشرق الأوسط". 

وأشار الدبلوماسي إلى أن توقيت التصريح "يثير القلق الكبير"، خاصة في وقت حساس حيث يسعى الجميع للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش والتفاوض حول صفقة رهائن محتملة.

وكان ترامب قد صرح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة. وأضاف قائلاً: "سنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة والأسلحة في القطاع، وسنعيد تسوية الموقع، ونتخلص من المباني المدمرة، ونخلق تنمية اقتصادية توفر وظائف ومساكن للسكان، وسنفعل شيئًا مختلفًا". (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:36 | 2025-02-05
04:12 | 2025-02-05
04:06 | 2025-02-05
04:05 | 2025-02-05
04:04 | 2025-02-05
03:33 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24