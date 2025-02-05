"يثير القلق".. مسؤولان عربيان يعلقان على تصريح ترامب بشأن غزة

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وصف مسؤولان عربيان تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سيطرة واشنطن على قطاع غزة بأنه "يصعب فهمه".وفي تصريحات لشبكة CNN الأميركية، أشار المسؤولان اللذان لم تكشف الشبكة عن هويتهما، إلى أن التصريح "يحتاج إلى مزيد من التوضيح والفهم". وأعرب أحدهما عن شعوره بالحيرة والقلق، بينما عبر عن تشاؤمه بشأن التصريح.وأوضح مسؤول دبلوماسي أن هذا التصريح قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة للخطر، مشبهاً إياه بما قاله ترامب في وقت سابق عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة وشراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك. وأضاف الدبلوماسي قائلاً: "من المهم أن نفهم التأثير العميق لمثل هذه المقترحات على حياة الشعب الفلسطيني وكرامته، وكذلك على استقرار منطقة الشرق الأوسط".وأشار الدبلوماسي إلى أن توقيت التصريح "يثير القلق الكبير"، خاصة في وقت حساس حيث يسعى الجميع للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش والتفاوض حول صفقة رهائن محتملة.وكان ترامب قد صرح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة. وأضاف قائلاً: "سنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة والأسلحة في القطاع، وسنعيد تسوية الموقع، ونتخلص من المباني المدمرة، ونخلق تنمية اقتصادية توفر وظائف ومساكن للسكان، وسنفعل شيئًا مختلفًا". (ارم نيوز)