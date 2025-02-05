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عربي-دولي

تعليق من إيتمار بن غفير على تصريحات ترامب حول غزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 01:45
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حث زعيم حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تبني خطة لطرد الفلسطينيين من غزة، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يرى مستقبلاً دائماً لهم في القطاع.

وادعى بن غفير الذي استقال من منصب وزير الأمن القومي الشهر الماضي، احتجاجًا على عقد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، أن تعليقات ترامب قد جسدت موقفه طيلة الحرب. 
 
وكتب بن غفير على "إكس"، الأربعاء: "الحل الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة"، حسب قوله. 
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وأردف بن غفير: "الآن أصبح الأمر واضحاً: هذا هو الحل الوحيد لمشكلة غزة - هذه هي الاستراتيجية لـ اليوم التالي"، وأضاف: "أدعو رئيس الوزراء إلى الإعلان عن اعتماد الخطة في أقرب وقت ممكن والتقدم بها على الفور من الناحية العملية".

وفي حديثه مع نتنياهو في البيت الأبيض قبل مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن الثلاثاء، اقترح ترامب أن ينتقل الفلسطينيون في غزة إلى موقع جديد توفره دولة أو أكثر في الشرق الأوسط، وادعى أنه من المستحيل تصديق أن أي شخص يريد البقاء في المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقال ترامب: "غزة ليست مكانا صالحا لحياة الناس"، وتابع: "السبب الوحيد الذي يجعلهم يريدون العودة هو عدم وجود بديل، حسبما أعتقد بقوة". (cnn بالعربي)

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