14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد قرار ترامب بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"... إليكم أول بيان رسمي من الإمارات
Lebanon 24
05-02-2025
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الإمارات، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو أي محاولات لنقل سكانه.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن "التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل".
Advertisement
وشددت على أن "الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وجاء البيان الإماراتي بعد ساعات من من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، كشف فيها أن الولايات المتحدة تسعى لتولي زمام الأمور في قطاع غزة المدمّر من جراء 15 شهرا من الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، ونقل سكانه إلى دول أخرى وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
09:02 | 2025-02-05
05/02/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها الثاني من رجل أعمال خليجي.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها: نسخة عن والدتها! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها الثاني من رجل أعمال خليجي.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها: نسخة عن والدتها! (صورة)
04:52 | 2025-02-05
05/02/2025 04:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي" ثلجي سيجتاح مناطق لبنانية: العاصفة "أسيل" تبلغ ذروتها في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
"تسونامي" ثلجي سيجتاح مناطق لبنانية: العاصفة "أسيل" تبلغ ذروتها في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:07 | 2025-02-05
05/02/2025 03:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
10:28 | 2025-02-05
05/02/2025 10:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. نادين نسيب نجيم تستعرض إطلالتها بفستان قصير في دبي (فيديو)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. نادين نسيب نجيم تستعرض إطلالتها بفستان قصير في دبي (فيديو)
00:50 | 2025-02-05
05/02/2025 12:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2025-02-05
الأمم المتحدة تعتبر أي نزوح قسري بغزة "تطهيرا عرقيا"
15:29 | 2025-02-05
رسميًا.. ماكرون يهنئ الشرع ويدعوه لزيارة فرنسا
15:21 | 2025-02-05
"وفد رفيع المستوى".. من سيزور بيروت قريباً؟
15:00 | 2025-02-05
اتصال هاتفي بين الرئيس المصري وماكرون
14:59 | 2025-02-05
مصنوعة من "الذهب الأبيض" وسعرها 82 ألف دولار.. ساعة الشرع تُشعل مواقع التواصل الإحتماعي (صورة)
14:42 | 2025-02-05
"فرصة" من إيران للولايات المتحدة.. ما القصة؟
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
05/02/2025 22:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
05/02/2025 22:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
05/02/2025 22:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24