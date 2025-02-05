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عربي-دولي

بعد قرار ترامب بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"... إليكم أول بيان رسمي من الإمارات

Lebanon 24
05-02-2025 | 12:26
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أكدت الإمارات، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو أي محاولات لنقل سكانه.

‎وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن "التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل".
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وشددت على أن "الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وجاء البيان الإماراتي بعد ساعات من من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، كشف فيها أن الولايات المتحدة تسعى لتولي زمام الأمور في قطاع غزة المدمّر من جراء 15 شهرا من الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، ونقل سكانه إلى دول أخرى وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
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