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عربي-دولي

أوّل تعليق لترامب بعد "المعارضة الشرسة" لمقترحه بشأن غزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 12:51
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أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء،إلى أنّ "الجميع يحبّون" مقترحه المتعلق بتولي الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة وإعادة توطين سكّان القطاع، وذلك رغم المعارضة الشرسة التي لقيتها هذه الفكرة من جانب الفلسطينيين والعديد من دول الشرق الأوسط والعالم.
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