غوتيريش: نحذر من أيّ محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة

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وأوضح دوجاريك أن الأمين العام سيقول في خطاب يلقيه في وقت لاحق، إنّه "من الأهمية بمكان أن نظلّ أوفياء لأسس القانون الدولي. من الضروري تجنّب أيّ شكل من أشكال التطهير العرقي".