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عربي-دولي

غوتيريش: نحذر من أيّ محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 13:50
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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من أيّ محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة، وذلك غداة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من القطاع المدمّر وسيطرة واشنطن عليه، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
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وأوضح دوجاريك أن الأمين العام سيقول في خطاب يلقيه في وقت لاحق، إنّه "من الأهمية بمكان أن نظلّ أوفياء لأسس القانون الدولي. من الضروري تجنّب أيّ شكل من أشكال التطهير العرقي".
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