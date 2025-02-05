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عربي-دولي

بعد أميركا.. قرار مفاجئ من إسرائيل بشأن مشاركتها في "مجلس حقوق الإنسان"

Lebanon 24
05-02-2025 | 14:32
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اتّهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"نشر معاداة السامية"، وذلك في معرض إعلانه مقاطعة حكومته لهذه الهيئة. 
     
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أضاف في منشوره على منصة "إكس"، إنّ "هذه الهيئة ركّزت على مهاجمة دولة ديموقراطية ونشر معاداة السامية، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدا أنّ إسرائيل "لن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
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