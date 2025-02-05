بعد أميركا.. قرار مفاجئ من إسرائيل بشأن مشاركتها في "مجلس حقوق الإنسان"

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أضاف في منشوره على منصة "إكس"، إنّ "هذه الهيئة ركّزت على مهاجمة دولة ديموقراطية ونشر معاداة السامية، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدا أنّ إسرائيل "لن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".