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عربي-دولي

"فرصة" من إيران للولايات المتحدة.. ما القصة؟

Lebanon 24
05-02-2025 | 14:42
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كشف مسؤول إيراني رفيع، اليوم الأربعاء، إن طهران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل الخلافات بين البلدين، وإن رغبة المؤسسة الدينية هي منح فرصة أخرى للدبلوماسية مع ترامب، لكن طهران تشعر بقلق عميق إزاء التخريب الإسرائيلي". 
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وقال المسؤول الإيراني الذي لم يتم الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "طهران تريد من الولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل إذا كانت واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق"، مع الجمهورية الإسلامية.

كلام المسؤول جاء بعد يوم من إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلاً أنه "يريد أن تكون إيران دولة عظيمة وناجحة، ولكن لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".
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