"فرصة" من إيران للولايات المتحدة.. ما القصة؟

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وقال المسؤول الإيراني الذي لم يتم الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "طهران تريد من الولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل إذا كانت واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق"، مع الجمهورية الإسلامية.كلام المسؤول جاء بعد يوم من إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلاً أنه "يريد أن تكون إيران دولة عظيمة وناجحة، ولكن لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".