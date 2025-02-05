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عربي-دولي

اتصال هاتفي بين الرئيس المصري وماكرون

Lebanon 24
05-02-2025 | 15:00
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال إتصالا هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم تنفيذ حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
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وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية المصرية أنه تم التأكيد خلال الاتصال بين السيسي وماكرون على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الضمانة الأساسية لإستعادة الإستقرار في المنطقة.
وأضاف، أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
كما ناقش الاتصال الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بهدف إنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، إلى الجانب التخطيط للبدء بشكل عاجل في جهود إعادة إعمار القطاع بما يسهم في استعادة الإستقرار لأهالي القطاع وجعله قابلا للحياة.
وتناول الإتصال أيضا الأوضاع في سوريا، حيث أعرب الرئيسان عن التزامهما بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وفيما يخص لبنان، أكد الرئيسان دعمهما للرئاسة والحكومة اللبنانية، مشيرين إلى أهمية تثبيت إتفاق وقف إطلاق النار، بما يتيح المجال أمام استعادة الإستقرار بلبنان. (سكاي نيوز)
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