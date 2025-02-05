رسميًا.. ماكرون يهنئ الشرع ويدعوه لزيارة فرنسا

Advertisement

وبحسب بيان للرئاسة السورية، أبدى ماكرون دعمه للمرحلة الانتقالية كما أكد على مساعي باريس لرفع العقوبات عن سوريا.وبحث الشرع وماكرون التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بحسب البيان.وحسب البيان فقد تلقى الشرع دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.