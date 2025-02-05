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عربي-دولي

رسميًا.. ماكرون يهنئ الشرع ويدعوه لزيارة فرنسا

Lebanon 24
05-02-2025 | 15:29
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تلقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهنئته بتولي رئاسة سوريا وتحرير البلاد من نظام بشار الأسد.

وبحسب بيان للرئاسة السورية، أبدى ماكرون دعمه للمرحلة الانتقالية كما أكد على مساعي باريس لرفع العقوبات عن سوريا.
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وبحث الشرع وماكرون التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بحسب البيان.

وحسب البيان فقد تلقى الشرع دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة. 
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