تطور لافت.. ما جديد قرار ترامب بشأن الجنسية بالولادة؟

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والقرار الذي أصدرته القاضية، ديبورا بوردمان، هو الثاني بخصوص الأمر الذي أعلن عنه ترامب في اليوم الأول لرئاسته، والذي كانت له ردود فعل واسعة النطاق.وقالت بوردمان في قرارها: "إن حرمان الحق الثمين في المواطنة من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه.. إذا لم تمنع المحكمة تنفيذ الأمر التنفيذي، فسيتم حرمان الأطفال الخاضعين للأمر من حقوق ومزايا المواطنة الأميركية وسيواجه آباؤهم عدم الاستقرار".وأوضحت بوردمان أن قرار ترامب "يتعارض مع اللغة الواضحة للتعديل الرابع عشر... ويتعارض مع تاريخ أمتنا الممتد على مدار 250 عامًا الذي يمنح المواطنة بالولادة". (الحرة)