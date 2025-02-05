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عربي-دولي

"ورقة قوية" بيد "حماس" قد تبطل خطة ترامب.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:22
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كشفت صحيفة "هآرتس"، أن المقترحات التي عرضها، دونالد ترامب، بشأن غزة قد تعطل عملية إطلاق سرائح الرهائن لدى حماس، وأن الحركة قد تستخدمهم كورقة ضغط لإحباط خطة الرئيس الأميركي، بحسب ما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين.
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وأكد المسؤولون أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن التأثير المحتمل لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عملية إطلاق سراح الرهائن، والتي من المقرر أن تتم يوم السبت المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطط المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن قد تواجه تعقيدات إضافية، حيث قد تتعمد حركة حماس، استخدام الرهائن كأوراق ضغط للمساومة على موقفها في المفاوضات وعرقلة خطة ترامب، وفقا لما نقلت عن المسؤولين. (ارم نيوز)
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