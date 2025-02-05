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عربي-دولي

بعد الأردن ومصر.. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن 3 مناطق أخرى يفكر ترامب بنقل الفلسطينيين إليها

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:39
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شهدت الساعات الماضية تعليقات وردود أفعال متعددة حول رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة، آخرها كان على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، حيث رأى أن "لا خطأ في فكرة ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة".
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من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن 3 مناطق أخرى يفكر ترامب نقل سكان قطاع غزة إليها.

أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن أرض الصومال وبونتلاند، ومعهما المغرب.. هي الأماكن المرشحة لاستقبال الفلسطينيين الذين ترغب الإدارة الأميركية في تهجيرهم.

واوضح الإعلام الإسرائيلي أن ما قاله ترامب بشأن تهجير سكان غزة ليست تصريحات وإنما خططٌ معدة سابقا.
 
من جهتها حاولت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، شرح خطة ترامب بالتراجع عن بعض الجزئيات. فقالت إن ترامب تعهّد بإعادةِ إعمار قطاع غزة ونقلِ الموجودين هناك مؤقتاً، مشيرةً إلى أن ترامب لم يتعهّد بنشر قواتٍ أميركية في القطاع، لكنها وصفت في نفس الوقت خطة ترامب بشأن غزة بالتاريخية.
 
ليفيت قالت: "لم يلتزم الرئيس بإرسال قوات برية إلى غزة. كما قال.. إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة بناء غزة.و ستعمل إدارة الرئيس ترامب مع شركائنا في المنطقة لإعادة بناء القطاع.. هذه فكرة خارجة عن المألوف.. لكن هذا هو الرئيس ترامب. ولهذا السبب انتخبه الشعب الأميركي. وهدفه هو السلام الدائم في الشرق الأوسط لجميع شعوب المنطقة.. والرئيس ترامب لم يتعهد بنشر قوات أميركية في غزة، بل بإعادة إعمار القطاع ونقل المتواجدين هناك مؤقتا.. ويتوقع قبول الأردن ومصر استقبالهم مؤقتا..". (العربية)
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