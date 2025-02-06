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عربي-دولي

"نيويورك تايمز": تصريحات ترامب حول غزة صدمت البنتاغون والخارجية

Lebanon 24
06-02-2025 | 01:10
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تسببت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول "السيطرة" على قطاع غزة، بصدمة لمسؤولين في إدارته، بما في ذلك في البنتاغون والخارجية الأميركية.

أفادت بذلك صحيفة نيويورك تايمز، ونقلت عن مصادر أن الصدمة لم تسمح لهؤلاء المسؤولين حتى بإجراء تقييم أولي لمدى جدوى هذه الفكرة، واعتبروها فكرة خيالية حتى بالنسبة لشخص مثل ترامب.
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وجاء في مقالة الصحيفة: "تسبب إعلان ترامب يوم الثلاثاء عن اقتراحه بتولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، بصدمة حتى لكبار أعضاء البيت الأبيض والحكومة. لم يسبق ذلك أي اجتماع داخل الحكومة بمشاركة وزارة الخارجية أو البنتاغون، كما هي الحال عادة مع أي مقترح جدي في السياسة الخارجية، وخاصة واحد بهذا الحجم".

وقالت مصادر للصحيفة، إن إدارة ترامب لم تقم حتى بأي تخطيط أو دراسة أولية لمدى جدوى الفكرة، ولم يتوقع الأمريكيون ولا الإسرائيليون أن يقدم ترامب مثل هذا الاقتراح.

ووفقا لهذه المصادر، قام ترامب خلال عدة أسابيع بالتحدث عن احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غزة منذ أسابيع، وتسارعت الفكرة بعد أن عاد المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من غزة الأسبوع الماضي و"وصف الظروف المروعة هناك".

ويشار إلى أن ويتكوف كان أول مسؤول أمريكي يزور غزة منذ 15 عاما. وقضى المذكور جزءا كبيرا من يوم كامل في غزة، لتقييم الوضع من الأرض ومن الجو. وقال ويتكوف إن ما شاهده خلال زيارته يشير إلى أن غزة "غير صالحة للسكن".

وكان ترامب قد صرح في 25 كانون الثاني خلال حديثه مع الصحفيين، بأنه يعتبر أن من الممكن إعادة توطين سكان قطاع غزة الذين فقدوا مساكنهم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الدول العربية. (روسيا اليوم)
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