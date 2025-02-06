من بينها صور سيلين ديون.. ترامب يستعيد وثائقه المصادرة

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سيستعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوثائق التي صودرت منه في عام 2022 أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، حسب "سي ان ان".وذكرت الشبكة الإخبارية يوم أمس الأربعاء، أن ترامب سيتسلم مجددا الوثائق السرية، بالإضافة إلى أشياء أخرى من خزانة الملابس، وهدايا، وبطاقات تهنئة، وقصاصات من الصحف، وصور المغنية الكندية سيلين ديون.ووفقا للقناة، تم إصدار الأوامر بالفعل إلى المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين حققوا في سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية، بإعادة كل ما تمت مصادرته من منتجعه.وفي آب عام 2022، قام عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش منتجع مار إيه لاغو، بمصادرة ما مجموعه 102 وثيقة، بما في ذلك 27 وثيقة كانت في المكتب و75 وثيقة أخرى في غرفة التخزين. وتم تصنيف 17 منها على أنها "سرية للغاية". (روسيا اليوم)