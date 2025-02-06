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عربي-دولي

"رابطة الإنترنت الآمن": روسيا قد ترفع الحظر عن منصة X

Lebanon 24
06-02-2025 | 02:33
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أعربت رئيسة "رابطة الإنترنت الآمن" يكاتيرينا ميزولينا، في حديث مع وكالة تاس عن اعتقادها بتوفر الأساس الكافي في روسيا لرفع الحظر عن منصة X (تويتر سابقا).
 
وقالت ميزولينا: "أعتقد أن عمل منصة التواصل الاجتماعي X، قد تغير بشكل كبير. هناك تقلص كثيرا حجم المحتوى التخريبي وكذلك تقلصت الرقابة على المعلومات. وأعتقد أنه بات بمقدور السلطات الروسية التفكير في رفع القيود المفروضة حاليا على منصة X وإعادة النظر في قرار حظر عملها في البلاد".
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وشددت ميزولينا على أن القرار النهائي في هذا المجال، يجب أن يستند على رأي الجهات التي تضبط وتنظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، وبالذات الهيئة الفيدرالية لمراقبة الاتصالات الجماهيرية وتكنولوجيا المعلومات "روس كومنادزور".

وترى ميزولينا أنه يمكن الآن التفكير في روسيا في رفع الحظر العديد عن  العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة X، لأن هذه الشبكة الاجتماعية توفر خلفية إخبارية جيدة وتسهل انتشار المعلومات بسرعة.

ووفقا لها، سيحدث تغيير كبير في سياسة وطريقة عمل معظم المنصات الأجنبية، وذلك على خلفية التغيير الواضح في سياسة الولايات المتحدة.

في خريف العام الماضي، أعلنت شركة "ميتا" عن حظر قنوات "RT" و"روسيا سيفودنيا" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.

ووفقا لبيان الشركة: "تأتي هذه الخطوة بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية". (روسيا اليوم)

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