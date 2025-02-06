Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى في "حادث مميت".. إليكم ما حصل مع جنود إسرائيليين

Lebanon 24
06-02-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1316531-638744321483843242.png
Doc-P-1316531-638744321483843242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 جنود آخرين في حادثة انهيار رافعة في شمال قطاع غزة، وفق قناة 13 الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين في حادث وقع في قطاع غزة في وقت متأخر من الليلة الماضية.
Advertisement
 
وقالت الصحيفة إن أحد الجنديين القتيلين هو الرقيب أول (احتياط) نداف كوهين البالغ من العمر 21 عاما، وأنه يتبع الكتيبة 51 في لواء غولاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي قال إنه سيتم الكشف عن اسم الجندي الثاني لاحقا.
 
وأوضحت أن من بين الجنود الثمانية المصابين، هناك واحد في حالة خطيرة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي فقد انهارت الرافعة بسبب الرياح الشديدة، وسقطت على الجنود. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:52 | 2025-02-06
04:34 | 2025-02-06
04:06 | 2025-02-06
04:01 | 2025-02-06
03:40 | 2025-02-06
03:36 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24