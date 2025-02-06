الصين تعليقا على مقترح ترامب: غزة للفلسطينيين وليست أداة مساومة سياسية

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علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص غزة وقالت إن بكين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.وأضافت وزارة الخارجية الصينية بخصوص مقترح ترامب بشأن غزة إن بكين "تعارض بقوة استهداف سكان غزة".وأوضحت أن "غزة للفلسطينيين.. وليست أداة مساومة سياسية، ناهيك عن أن تكون هدفا لقانون الغاب".وكانت الوزارة علقت، أمس الأربعاء، على تصريح ترامب بشأن السيطرة على غزة، وقالت "نعارض التهجير القسري لسكان القطاع".وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، ردا على سؤال حول خطة ترامب في مؤتمر صحفي "لقد أكدت الصين دائما أن الحكم الفلسطيني للفلسطينيين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".وأضاف جيان "نحن نعارض النقل القسري لسكان غزة"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل الأربعاء. (سكاي نيوز)