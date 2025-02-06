فرنسا تُسلّم أوكرانيا طائرات "ميراج 2000"

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أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن بلاده سلمت أوكرانيا أولى طائرات "ميراج 2000-5" المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي ضدّ روسيا.وقال لوكورنو عبر منصة "إكس": "اليوم، وبعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا"، من دون تحديد عددها، نقلا عن "فرانس برس".وأضاف: "ستشارك الآن في الدفاع عن المجال الجوي لأوكرانيا". (العربية)