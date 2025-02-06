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عربي-دولي

مصر تحذر إسرائيل من مخطط لتهجير الفلسطينيين.. وتؤكد رفضها

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:25
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حذرت مصر، اليوم الخميس، إسرائيل من تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدة رفضها التام لأي طرح يتعلق بهذا الموضوع.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان بأن القاهرة "تحذر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ خطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة."
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وأضاف البيان: "كما تؤكد مصر أن استمرار إطلاق مثل هذه الأفكار غير المسؤولة، التي تنطوي على انتهاك جسيم للقانون الدولي، يفاقم الوضع المتأزم ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مواجهة مسؤولياته لمنع تكرار مثل هذه الممارسات العدائية التي تتعارض مع أسس السلام والاستقرار في المنطقة."

وتابعت وزارة الخارجية: "مصر تؤكد رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلًا."

كما شددت مصر على "رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم التاريخية، والاستيلاء عليها بشكل مرحلي أو دائم."

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأفكار تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يغذي ظاهرة العنف ويزيد من حدة الصراع.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقف أي محاولات لتكريس الاحتلال على حساب حقوق الفلسطينيين، والتصدي لجميع أشكال التهجير والاضطهاد، والعمل على تفعيل الإرادة الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واستعادتها وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية."

واختتم البيان بتأكيد مصر على "ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، مع ضمان عدم إعادة طرح الخطط المريبة مع الشركاء والأصدقاء." كما شددت على أهمية دور المجتمع الدولي في تخفيف المعاناة الإنسانية، إزالة الركام، والعمل ضمن إطار زمني محدد لتمكين الفلسطينيين من الخروج من قطاع غزة، خصوصًا في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية ورفضهم الخروج منها. (سكاي نيوز)
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