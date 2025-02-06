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عربي-دولي

العراق يدين دعوات تهجير فلسطينيي غزة

Lebanon 24
06-02-2025 | 11:35
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أدان العراق، الخميس، أي دعوات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا رفضه تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين.
أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية العراقية بعد أن أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن مخططه للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، ما أثار رفضا واسعا إقليميا ودوليا، وترحيبا إسرائيليا من كافة التوجهات.
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ودون الإشارة إلى ترامب صراحة، قالت الخارجية العراقية إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأكدت أن "مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه".
وأضافت: "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى".
واعتبرت أن هذه الخطط والمحاولات "تشكل خطرا جسيما على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع بها".
وجددت الخارجية دعوتها المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم".
(الاناضول)
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