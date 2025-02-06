بعد تعهد ترامب.. عقوبات أميركية على سفن وأفراد تنقل النفط الإيراني

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وفي التفاصيل، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.تأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع البلاد من الحصول على سلاح نووي. (سكاي نيوز)