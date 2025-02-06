قرار صادم.. ترامب سيفرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية"!

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وأشار المسؤول إلى أن "الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة".