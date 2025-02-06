إسبانيا تعلن "رفضا قاطعا" لخطة ترامب بشأن غزة

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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده "ترفض بشكل قاطع" خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.وأفاد ألباريس في حديث لإذاعة "RNE" الحكومية، الخميس، إنه "لا ينبغي لأحد أن يدخل في مناقشة إلى أين يجب أن يذهب الفلسطينيون، وخاصة سكان غزة. سكان غزة أنفسهم أغلقوا هذه المناقشة".وأضاف: "نرفض هذا الأمر بشكل قاطع... أرض الفلسطينيين من سكان غزة هي غزة".وأوضح أن "غزة جزء من مستقبل دولة فلسطين"، مؤكدا أن "هذا ما يعتقده معظم العالم، بما في ذلك إسبانيا ونحو 150 دولة تعترف بدولة فلسطين". (الاناضول)