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عربي-دولي

أهداها نتنياهو لترامب.. صورة "البيجر الذهبي" تعرض للمرة الأولى شاهدوها

Lebanon 24
06-02-2025 | 12:38
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن صورة هدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "البيجر الذهبي" التي قدمها للرئيس الأميركي دونالد ترامب تخليدا لمناسبة الهجوم على لبنان، بحسب روسيا اليوم. 
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