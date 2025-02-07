Advertisement

عربي-دولي

الاحتلال يواصل بطشه في الضفة.. اقتحامات واعتقالات وحصار خانق

Lebanon 24
07-02-2025 | 00:34
A-
A+
Doc-P-1316931-638745107765329602.png
Doc-P-1316931-638745107765329602.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في نابلس والخليل.

وذكرت وسائل إعلام أن مقاتلي كتيبة جنين فجروا عبوة ناسفة في آلية للاحتلال عند مدخل بلدة السيلة الحارثية.

كما أفادت مصادر للجزيرة بسماع دوي انفجارات داخل مخيم جنين، تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم.
Advertisement

وفي وقت سابق، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس من حاجز دير شرف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل شمالي الخليل، وفق مصادر تحدثت للجزيرة.

يأتي ذلك فيما تواصل الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة طمون، جنوب طوباس في الضفة الغربية، لليوم الخامس على التوالي، تزامنا مع منع التجوال.

وأضافت المعلومات أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية في البلدة، مع ترويع الأطفال والسكان، حيث أجبرت المئات من سكان بلدة طمون على النزوح قسرا إلى قرى مجاورة، تحت تهديد السلاح، وقامت بالتنكيل بالمواطنين داخل البلدة، في ظل استمرار منع دخول الصحفيين والطواقم الطبية.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من إجلاء المرضى والحالات الإنسانية، وأن بعض سكان البلدة يضطرون لشرب مياه الأمطار، لانعدام المياه الصالحة للشرب نتيجة تدمير الاحتلال البنية التحتية. (عربي21)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:06 | 2025-02-07
03:59 | 2025-02-07
03:30 | 2025-02-07
03:19 | 2025-02-07
03:13 | 2025-02-07
02:57 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24