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عربي-دولي

بعد فرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. نتنياهو يشكر ترامب

Lebanon 24
07-02-2025 | 00:39
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شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية واصفا قراره "بالجريء".
 
 

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