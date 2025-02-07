بعد فرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. نتنياهو يشكر ترامب

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية واصفا قراره "بالجريء".

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