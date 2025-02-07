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عربي-دولي
قبيل تنفيذ اغتيالات ضد ضباط.. روسيا تعتقل 4 نساء جندتهن أوكرانيا
Lebanon 24
07-02-2025
|
01:22
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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، عن احتجاز أربع نساء في عدة مدن روسية، وذلك بعد أن تم تجنيدهن من قبل المخابرات الأوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد كبار العسكريين الروس وعمليات تخريبية ضد منشآت قطاع الوقود والطاقة.
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وفي بيان رسمي، أفاد مركز العلاقات العامة في الهيئة أن عمليات الاحتجاز جرت في مدن فورونيج وروستوف على الدون وسيفاستوبول. وأضاف البيان أن النساء الأربع تم تدريبهن في أوكرانيا على استخدام الأسلحة النارية والألغام والمتفجرات، بالإضافة إلى التحكم بالطائرات المسيّرة وطرق اكتشاف المراقبة.
كما تم العثور خلال التفتيش في أماكن إقامتهن على كميات كبيرة من المواد المتفجرة، والمواد الكيميائية الأولية لتصنيع المتفجرات، وأجهزة التفجير الكهربائية، وتعليمات لصنع عبوات ناسفة، فضلاً عن وسائل للاتصال مع المشرفين الأوكرانيين، وقد تم الحصول على اعترافات من المحتجزات بشأن أنشطتهن.
وأشار البيان إلى أن الشابات الأربع لم يكن على صلة مباشرة ببعضهن البعض، باستثناء اثنتين من روستوف على الدون اللتين تبين أنهما كانتا زميلتين في المدرسة.
وعلى ضوء التحقيقات، تم فتح قضايا جنائية ضد المحتجزات بتهم تتعلق بالجرائم الإرهابية. وإذا تم إدانتهن، قد يواجهن عقوبة تصل إلى 30 عامًا من السجن. كما أضاف البيان أنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات لتحديد ومعاقبة الأشخاص الذين قدموا الدعم لهن في تنفيذ أنشطتهن غير القانونية. (روسيا اليوم)
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