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عربي-دولي

"يستلزم المسؤولية الدولية".. إيران تعلّق على العقوبات الأميركية الأخيرة

Lebanon 24
07-02-2025 | 02:42
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دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأميركية يوم أمس، بفرض عقوبات على مجموعة من الكيانات القانونية والأفراد، وذلك بتهمة "التدخل في بيع النفط الخام الإيراني".
 
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واعتبر المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، هذه العقوبات "غير مبررة تمامًا وتتعارض مع القواعد والمعايير الدولية"، مؤكدا أن "قرار الإدارة الأميركية الجديدة ممارسة الضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع التجارة المشروعة لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير مشروع وغير قانوني، ويستلزم المسؤولية الدولية للإدارة الأميركية". وأضاف بقائي: "إيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية عواقب وتداعيات مثل هذه التحركات الأحادية الجانب والاستبدادية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الخميس، فرض عقوبات على أفراد وناقلات نفطية تشارك في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويًا إلى الصين. وأوضحت الوزارة في بيانها أن "هذه العقوبات تستهدف شبكة نفطية تجلب مئات الملايين من الدولارات للجيش الإيراني، حيث تجلب طهران مليارات الدولارات سنويًا من خلال مبيعات النفط، مما يساهم في تمويل أنشطتها ودعم حماس والحوثيين وحزب الله".

وتعد هذه العقوبات هي الأولى منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتأتي في وقت وعد فيه ترامب بتقليص صادرات النفط الإيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع. (روسيا اليوم)
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