"هذا الأمر غير مقبول".. شولتس: لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن

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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة، أنه يعارض تماما مخطط الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب، "لإعادة توطين سكان غزة".وأضاف خلال تجمع انتخابي في لودفيجسبورج بغرب ألمانيا: "أرفض تماما ما يطرحه الرئيس ترامب، لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن، هذا الأمر غير مقبول"، نقلا عن "رويترز".كما انتقد المستشار الألماني عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أن "العقوبات أداة خاطئة".وقال إن العقوبات "تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهو أمر مهم للغاية". (العربية)