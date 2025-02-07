الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع

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تراجعت أسعار السلع الغذائية العالمية في كانون الثاني، بفضل تراجع حاد في أسعار السكر والزيوت النباتية، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 124.9 نقطة في كانون الثاني مقابل 127 نقطة في كانون الاول.وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 6.2 بالمئة عن مستواه قبل عام، لكنه لا يزال أقل 22 بالمئة عن ذروته التي بلغها في آذار 2022.وانخفضت أسعار السكر 6.8 بالمئة على أساس شهري و18.5 بالمئة على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تحسن توقعات المعروض العالمي لعوامل منها الطقس الملائم في البرازيل والهند اللتين استأنفتا صادرات السكر.وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 5.6 بالمئة في الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت العالمية بينما ظلت أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس مستقرة. وعلى الرغم من الانخفاض في كانون الثاني، ظل المؤشر مرتفعا 24.9 بالمئة على أساس سنوي. كما انخفضت أسعار اللحوم 1.7 بالمئة في الشهر الماضي.