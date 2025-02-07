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عربي-دولي

بعد تهديدات ترامب.. الناتو يبحث إرسال قوات إلى غرينلاند

Lebanon 24
07-02-2025 | 08:14
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تجري دول حلف شمال الأطلسي الناتو، محادثات غير رسمية لبحث إرسال قوات عسكرية إلى جزيرة غرينلاند الدنماركية.


وذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أنه في ظل التهديدات الأخيرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند، فإن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أجرت محادثات غير رسمية لمناقشة إرسال قوات إلى غرينلاند لتعزيز دفاعاتها.
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وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأوروبية لتأمين الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية المتزايدة بسبب موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

كما تسعى الدنمارك، بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين، إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وتعد غرينلاند، التابعة لمملكة الدنمارك، أكبر جزيرة في العالم وتتمتع بموقع استراتيجي في القطب الشمالي، مما يجعلها محور اهتمام القوى المختلفة حول العالم. (سكاي نيوز عربية) 
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