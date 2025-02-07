تأخير تقديم أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غداً.. ما هي الرسالة التي تُريد "حماس" إيصالها لإسرائيل؟

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أفادت مصادر أن تأخير تقديم أسماء المحتجزين المزمع الإفراج عنهم غدا السبت، في الدفعة الخامسة من اتفاق التهدئة في غزة هو رسالة لإسرائيل والوسطاء من قبل حماس.وأوضحت المصادر أن حماس أبلغت الوسطاء أن إسرائيل لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه، خاصة في ما يتعلق بإدخال البيوت المتنقلة والخيام، والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وتأهيل المستشفيات، وتوفير الوقود، مما يزيد من معاناة المواطنين والنازحين في ظل الشتاء القاسي.وأضافت المصادر أن حماس دعت الوسطاء، خاصة مصر وقطر، للتدخل والضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق، في وقت تواصل فيه إسرائيل مماطلتها في الوفاء بالتزاماتها. (العربية)