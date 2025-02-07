شولتس يؤكد للشرع دعم ألمانيا لإعادة إعمار سوريا

Advertisement

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، للرئيس السوري أحمد الشرع، استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا.جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الجمعة، وفق بيان عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت.وخلال الاتصال الذي استمر لنحو ساعة، هنأ شولتس الشعب السوري لنجاحه في إنهاء نظام الرعب لبشار الأسد.وبحسب البيان، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية شاملة تعترف بالمشاركة والحقوق والحماية لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.وأكد شولتس للشرع استعداد الحكومة الألمانية لدعم إعادة إعمار سوريا لتكون وطنا حرا وآمنا لكل فئات الشعب السوري.وشدد أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين بشأن هذه القضية.كما أكد شولتز على أهمية مكافحة الإرهاب بالنسبة لأمن سوريا والمنطقة والعالم. (الاناضول)