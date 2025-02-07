Advertisement

عربي-دولي

شولتس يؤكد للشرع دعم ألمانيا لإعادة إعمار سوريا

Lebanon 24
07-02-2025 | 10:41
A-
A+

Doc-P-1317188-638745470218363934.jpg
Doc-P-1317188-638745470218363934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، للرئيس السوري أحمد الشرع، استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الجمعة، وفق بيان عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت.
Advertisement

وخلال الاتصال الذي استمر لنحو ساعة، هنأ شولتس الشعب السوري لنجاحه في إنهاء نظام الرعب لبشار الأسد.

وبحسب البيان، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية شاملة تعترف بالمشاركة والحقوق والحماية لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

وأكد شولتس للشرع استعداد الحكومة الألمانية لدعم إعادة إعمار سوريا لتكون وطنا حرا وآمنا لكل فئات الشعب السوري.

وشدد أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين بشأن هذه القضية.

كما أكد شولتز على أهمية مكافحة الإرهاب بالنسبة لأمن سوريا والمنطقة والعالم. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:44 | 2025-02-07
13:22 | 2025-02-07
13:06 | 2025-02-07
12:36 | 2025-02-07
12:00 | 2025-02-07
11:54 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24