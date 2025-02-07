بالفيديو.. اختطاف سيّدة بطريقة "هوليودية" في المغرب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو قالوا إنه لعملية اختطاف وصفوها بـ"الهوليودية" لسيّدة في مدينة سيدي بنور، وسط البلاد.وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا للكشف عن تفاصيل حادث اختطاف السيّدة وتحديد هوية الجناة.وقالت وسائل إعلام مغربية إنه تم إطلاق سراح السيّدة التي اختطفها أشخاص مجهولون بهدف السرقة بعد أن قامت مؤخرا ببيع منزلها.وأوضحت السيدة أنه تم اختطافها لمدة ساعة وقام المختطفون باستجوابها حول مكان المبلغ المالي المتحصل من بيع المنزل، قبل أن يطلقوا سراحها بعد أن أخبرتهم أنها أودعت المال في المصرف. (سكاي نيوز)