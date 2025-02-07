أغلقوها.. ترامب يصعد حملته على الوكالة الأميركية للتنمية

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" يجب أن "تُغلق"، في تصعيد جديد لحملته على هذه الهيئة الحكومية.وكتب ترامب في مشنور على منصته "تروث سوشل" أنّ "الفساد وصل إلى مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!" متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.وأضاف أنّ "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقود اليسار الراديكالي المجنون. الكثير من هذا الاحتيال لا يمكن تفسيره على الإطلاق".وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت "يو إس إيد" أنّ جميع موظفيها سيتمّ وضعهم في إجازة إدارية اعتبارا من الجمعة، بمن فيهم أولئك العاملون في الخارج.ووضع ترامب هذه الوكالة تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية ماركو روبيو.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس، فإنّ عدد موظفي الوكالة البالغ حاليا 10 آلاف موظف سينخفض إلى حوالي 300.و"يو إس إيد" وكالة مستقلّة أنشئت في 1961 بموجب قانون أصدره الكونغرس وتدير ميزانية سنوية تزيد قيمتها على 40 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية حول العالم. (سكاي نيوز)