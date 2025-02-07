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عربي-دولي

الرئيس العراقي بحث هاتفياً مع العاهل الأردني جهود احتواء التوترات في المنطقة

Lebanon 24
07-02-2025 | 14:02
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أعلن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي عبداللطيف رشيد عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الرئيس العراقي بحث هاتفيا مع العاهل الأردني عبدالله الثاني الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة.
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وأضاف المكتب الإعلامي للرئيس العراقي عبر بيانه، أن "الجانبين أكدا على دعمهما الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لما يشكله من أساس لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه "تم بحث ملف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح العليا بين البلدين الشقيقين".
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