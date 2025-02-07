Advertisement

عربي-دولي

زيلينكسي يكشف عن مخزون هائل من الموارد الأرضية "النادرة" في أوكرانيا!

Lebanon 24
07-02-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1317268-638745598506549315.jpg
Doc-P-1317268-638745598506549315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة خلال مقابلة مع رويترز اليوم الجمعة، كجزء من حملة لجذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.
Advertisement

وقال الرئيس الأميركي، الذي تضغط إدارته من أجل إنهاء سريع لحرب أوكرانيا مع روسيا، إلاثنين إنه يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة والمعادن الأخرى مقابل الدعم المالي لجهودها الحربية.

وقال زيلينسكي "إذا كنا نتحدث عن صفقة، فلنعقد صفقة"، مؤكدا على حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية من حلفائها كجزء من أي تسوية. (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2025-02-07
16:52 | 2025-02-07
16:50 | 2025-02-07
16:24 | 2025-02-07
16:05 | 2025-02-07
16:00 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24