منهم محكومون بالمؤبد.. كم عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج إسرائيل عنهم؟

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "

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ومن بين الـ 183 أسيرا، 111 فلسطينيا من غزة اعتقلوا خلال الحرب، و18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، وفق المصدر.على الجانب الآخر، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، الجمعة، إنه من المقرر أن تفرج إسرائيل السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، 18 منهم محكومون بالمؤبد ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة التبادل.وفي وقت سابق الجمعة، كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم السبت، ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. (سكاي نيوز)