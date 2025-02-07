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عربي-دولي

صفقة ضخمة.. البنتاغون يوافق على مبيعات ذخائر وصواريخ لإسرائيل وهذه قيمتها!

Lebanon 24
07-02-2025 | 16:24
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اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الجمعة، إن "وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لصواريخ وذخائر ومعدات أخرى لإسرائيل بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.4 مليار دولار".

وأعلن البنتاغون عن حزمة بقيمة 6.75 مليار دولار من الذخائر ومجموعات التوجيه والصمامات ودعم الذخائر والمعدات ذات الصلة، وسيكون المقاول الرئيسي شركة بوينغ ضمن آخرين.
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وفي بيان منفصل، أعلن البنتاغون أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ "هيلفاير" ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي فيها.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قررت الشهر الماضي، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة. (سكاي نيوز) 
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