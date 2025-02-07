صفقة ضخمة.. البنتاغون يوافق على مبيعات ذخائر وصواريخ لإسرائيل وهذه قيمتها!

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وأعلن البنتاغون عن حزمة بقيمة 6.75 مليار دولار من الذخائر ومجموعات التوجيه والصمامات ودعم الذخائر والمعدات ذات الصلة، وسيكون المقاول الرئيسي شركة بوينغ ضمن آخرين.وفي بيان منفصل، أعلن البنتاغون أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ "هيلفاير" ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي فيها.وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قررت الشهر الماضي، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة. (سكاي نيوز)