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عربي-دولي
"بشكل عاجل".. هذا ما أكده ماكرون لأردوغان بشأن سوريا!
Lebanon 24
07-02-2025
|
16:50
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل وعاجل.
وأعلنت الرئاسة التركية، أن "أردوغان شدد خلال الاتصال على أهمية تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد سوريا، ورفعها بشكل كامل في المرحلة الجديدة".
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وشدد الرئيس التركي على أن "بلاده ستواصل دعمها لسوريا من دون انقطاع".
وأشار إلى أن زيادة الحوار بين تركيا وفرنسا من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات، وأن البلدين لديهما إمكانات كبيرة للتعاون في العديد من المجالات، لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية.
كما أكد أردوغان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، وبدء الإجراءات للتوصل إلى حل دائم.
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