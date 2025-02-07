"بشكل عاجل".. هذا ما أكده ماكرون لأردوغان بشأن سوريا!

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وأعلنت الرئاسة التركية، أن "أردوغان شدد خلال الاتصال على أهمية تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد سوريا، ورفعها بشكل كامل في المرحلة الجديدة".وشدد الرئيس التركي على أن "بلاده ستواصل دعمها لسوريا من دون انقطاع".وأشار إلى أن زيادة الحوار بين تركيا وفرنسا من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات، وأن البلدين لديهما إمكانات كبيرة للتعاون في العديد من المجالات، لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية.كما أكد أردوغان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، وبدء الإجراءات للتوصل إلى حل دائم.