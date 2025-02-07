بعد الاستنكار الدولي.. ما مصير مقترح ترامب عن "ريفييرا الشرق الأوسط"؟

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ خطته للسيطرة على غزة وإعادة تطويرها.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك".وكشف ترامب، الثلاثاء، عن مشروع يقضي بسيطرة بلاده على قطاع غزة المدمّر جراء 15 شهراً من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وقال إنه يريد أن يصبح القطاع "ملكية أميركية" لفترة طويلة.وأثارت الخطط الأميركية المزعومة بقيادة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة بناء المنطقة تحت السيطرة الأميركية موجة عارمة من الرفض والانتقادات في العالم العربي، حيث تواجه هذه الخطط معارضة قوية من دول عربية رئيسية مثل السعودية ومصر والأردن، التي تؤكد على ضرورة حل الصراع عبر تسوية سياسية شاملة وليس عبر التهجير القسري.