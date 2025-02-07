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عربي-دولي

لتجنيب بلاده نزاعاً تجارياً مفتوحاً مع واشنطن.. رئيس وزراء اليابان يلتقي ترامب

Lebanon 24
07-02-2025 | 23:45
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هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بفرض رسوم جمركية على اليابان، لكن رئيس الوزراء الياباني الذي يزور واشنطن جنّب بلاده نزاعا تجاريا مفتوحا بتعهّده لسيد البيت الأبيض باستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
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وتعهّد الرجلان تعزيز التعاون بين بلديهما على المستويين الأمني والاقتصادي في مواجهة الصين.

وقال ترامب، الجمعة، إنه يريد تحقيق "التوازن" في الميزان التجاري بين البلدين، وهدد بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم إحراز تقدم على هذا الصعيد.

وتابع الرئيس الأميركي وقد جلس بجانبه في المكتب البيضوي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا "لا أعتقد أنني سأواجه أدنى مشكلة" في تحقيق الهدف.
ولدى سؤاله لاحقا خلال مؤتمر صحافي مشترك عن الرد الياباني في حال تم فرض رسوم جمركية، تهرّب رئيس الوزراء الياباني من الإجابة بالقول إنه لن يجيب عن سؤال "افتراضي".
وسارع ترامب للتعليق على الرد قائلا "إنها إجابة جيدة جدا. إنه يعرف ما يفعله"، مثنيا على مهارة ضيفه.

وكان شيغيرو إيشيبا أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس الجمهوري "مخيف" على شاشة التلفزيون، لكنه "صادق جدا وقوي جدا" على مستوى الحضور الشخصي، مشددا على أنه ليس بصدد "تملّقه"، على مرأى مضيفه ومسمعه.
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