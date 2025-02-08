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اشتباكات بين الجيش والدعم السريع قرب جسر سوبا بالخرطوم

Lebanon 24
08-02-2025 | 01:16
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وعناصر من الدعم السريع، السبت، قرب جسر سوبا الاستراتيجي الذي يربط غرب مدينة الخرطوم بشرقها.

يأتي ذلك في وقت يتقدم الجيش باتجاه وسط الخرطوم من عدة محاور، واقتراب جنوده من القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه قوات الدعم.
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وتتكون العاصمة السودانية الخرطوم من 3 مدن: الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، ويفصل بين هذه المدن نهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق.

وترتبط هذه المدن بـ10 جسور ذات أهمية استراتيجية، 5 جسور تربط بين الخرطوم وبحري وهي: سوبا، المنشية، كوبر، النيل الأزرق والمك نمر.

فيما يربط جسران بين أم درمان وبحري وهما: الحلفايا وشمبات. بينما تربط 3 جسور بين الخرطوم وأم درمان وهي: السلاح الطبي والفتيحاب وجسر خزان جبل الأولياء.
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