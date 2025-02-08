لتسهيل تبادل الأسرى.. سيارات الصليب الأحمر الدولي تصل غزة

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وصلت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وسط قطاع غزة، اليوم السبت في خطوة حاسمة نحو تسهيل عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة التي يشهدها القطاع، حيث تلعب اللجنة الدولية دوراً محوريًا في تسهيل العمليات الإنسانية وحماية حقوق الأفراد في مناطق النزاع.السيارات التي دخلت غزة جاءت في إطار الترتيبات النهائية التي تنفذها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، للإفراج عن 3 إسرائيليين من مدينة دير البلح، وهي عملية هامة ضمن سلسلة من عمليات تبادل الأسرى التي تشمل توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار.تأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث يعاني قطاع غزة من حصار وأزمات إنسانية خانقة، وكان دخول سيارات الصليب الأحمر بمثابة نقطة تحول في هذه الترتيبات التي أظهرت مرة أخرى الدور الحيوي للمؤسسات الإنسانية في المساهمة في تقليص المعاناة الإنسانية في وقت الحرب.ورغم التحديات الكبيرة، فإن وجود الصليب الأحمر يعتبر ضمانًا لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالأسرى والمحتجزين في بيئة مشحونة بالتهديدات العسكرية.وفقا للمصادر، تشمل هذه العملية الإفراج عن 3 إسرائيليين وهم إلياهو داتسون، يوسف شرابي، وأور أبراهام ليشها ليفي، حيث أفيد بأن اثنين منهم من كبار السن بينما يعاني الثالث من إصابة أو حالة مرضية.هذه العملية هي جزء من اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي، وهو ما يعكس الجهود الدولية المستمرة للتوصل إلى حلول سلمية للعديد من القضايا العالقة.في حين أن وصول سيارات الصليب الأحمر قد بدد بعض المخاوف، إلا أن الميدان في غزة كان يزدحم بعناصر كتائب القسام الذين عززوا الإجراءات الأمنية في منطقة دير البلح، إذ ظهروا بزيهم العسكري الكامل مدججين بالأسلحة.(سكاي نيوز)