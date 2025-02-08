ترامب: سأعلن رسوما جمركية على دول كثيرة هذا الأسبوع

Advertisement

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع الحالي، في تصعيد كبير لحربه التجارية.ولم يحدد ترامب الدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية لكنه أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق قد يساهم أيضا في حل مشكلات الموازنة الأميركية.وقال ترامب "سأعلن ذلك الأسبوع المقبل، لتكون هناك تجارة تبادلية نحظى فيها بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى... لا نريد أكثر من هذا ولا أقل".