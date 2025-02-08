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إقتصاد

ترامب: سأعلن رسوما جمركية على دول كثيرة هذا الأسبوع

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:18
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع الحالي، في تصعيد كبير لحربه التجارية.

ولم يحدد ترامب الدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية لكنه أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق قد يساهم أيضا في حل مشكلات الموازنة الأميركية.
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وقال ترامب "سأعلن ذلك الأسبوع المقبل، لتكون هناك تجارة تبادلية نحظى فيها بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى... لا نريد أكثر من هذا ولا أقل".
 

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