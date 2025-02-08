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عربي-دولي

بدا عليهم النحافة والهزال.. حماس تسلم الصليب الأحمر 3 رهائن إسرائيليين (فيديو)

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:20
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قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، بتسلم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة من حركة حماس من وسط قطاع غزة.

ومن المقرر أيضا أن تطلق إسرائيل سراح عشرات من السجناء الفلسطينيين، المحتجزين لدى إسرائيل كجزء من وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

والرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم هم إلياهو داتسون يوسف شرابي (52 عاما) وأوهاد بن عامي (56 عاما) و أور إبراهم ليشها ليفي (34 عاما) وجميعهم تم خطفهم خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

وأظهر البث المباشر مسلحين من حماس يقتادون الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين يبدو عليهم النحافة والهزال.
 
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ودعا الرهائن المفرج رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب وإتمام اتفاق غزة.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في وسط القطاع، وهي منطقة لم تشهد توغلا بريًا للقوات الإسرائيلية منذ انطلاق العملية العسكرية.

وفي مشهد يعكس رمزية قوة حماس، أقامت الكتائب منصة رئيسية حملت شعار: "نحن الطوفان نحن اليوم التالي"، يتوسطها علم فلسطين داخل قبضة يد، تعبيرا عن الصمود، كما زينت بصور قيادات بارزة قتلها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.(سكاي نيوز)





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