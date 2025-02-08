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مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الرهائن "لن تمر مرور الكرام"

Lebanon 24
08-02-2025 | 05:46
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن "المشاهد الصعبة التي رأيناها اليوم لن تمر مرور الكرام".

ويأتي بيان مكتب نتنياهو بعد ظهور الرهائن في حالة هزيلة، معلقا: "إسرائيل لن تتجاهل المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم".
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وذكر الجيش الإسرائيلي: "عبر المختطفون المحررون الثلاثة العائدون أوهاد بن عمي وأور ليڤي وإلياهو شرعابي الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية مع قوة من الجيش الاسرائيلي والشاباك".

ورافقت قوة من الجيش الاسرائيلي والشاباك المواطنين العائدين وهم في طريقهم الآن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة الغلاف حيث سيلتقون بأفراد عائلتهم. (سكاي نيوز عربية) 
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