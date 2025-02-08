"نحن اليوم التالي".. هكذا ردّت "حماس" على نتنياهو

رفعت كتائب القسام اليوم السبت لافتة كبيرة على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، وكتبت عليها "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، وذلك ردا على مطالبة إسرائيل بألا تحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قطاع غزة.

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وكتبت القسام تلك العبارة باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية، بينما حملت اللافتة صورة للعلم الفلسطيني إلى جانب قبضة يد.



وجاء اختيار القسام لهذه العبارة "نحن اليوم التالي" بعد أيام من مطالبة إسرائيل بمغادرة جميع قادة حماس أو بعضهم من قطاع غزة إلى دولة أخرى، في ضوء حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراح لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى من العالم.



وكان موقع "والا" الإسرائيلي نقل الخميس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال محادثاته في واشنطن عزمه الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بشرط تخلّي حماس عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها إلى الخارج.



وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت الثلاثاء إن مسؤولين إسرائيليين كبارا اعترفوا بأنهم مستعدون لقبول استمرار بقاء حماس ولكن ليس في قطاع غزة. وأضافت أن أحد المقترحات التي تُناقش بين إسرائيل والإدارة الأميركية يتعلق بالنموذج التونسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أي مغادرة قادة الحركة.





وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، شهد موقع تسليم الأسرى انتشارا مكثفا غير مسبوق لعناصر كتائب القسام ضمن ترتيبات تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى، في حين يواصل فلسطينيون توافدهم إلى موقع التسليم لحضور مراسم تسليم الأسرى للجنة الدولية للصليب الأحمر.



وعند إتمام تسليم الدفعة الخامسة، تكون القسام سلمت 16 أسيرا إسرائيليا ضمن صفقة التبادل الحالية التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.



ومقابل ذلك، من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 183 أسيرا فلسطينيا من داخل سجونها، بينهم 18 محكوما بالمؤبد. (الجزيرة نت)